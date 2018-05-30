ABC News: сын Кеннеди проговорился о реальном убийце отца

Почти пятьдесят лет проведший в тюрьме палестинский иммигрант Серхан Серхан, возможно, не убивал генпрокурора США Роберта Кеннеди.



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Как сообщает ABC News, на проведении нового расследования настаивает сын Роберта Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший.

К этому его подвиг бывший помощник избирательного штаба Роберта Кеннеди 93-летний Пол Шрейд, который утверждает, что у Серхана было недостаточно пуль, чтобы застрелить Кеннеди.

В материалах дела указано, что Серхан имел револьвер на восемь патронов, но в соответствии с сохранившейся аудиозаписью с места преступления слышно, что выстрелов было 13. Ранен был тогда и Пол Шрейд.

The Washington Post рассказывает, что, Роберт Ф. Кеннеди-младший встретился в тюрьме с Серханом и три часа беседовал с ним, а затем самостоятельно изучал материалы дела, в том числе результаты вскрытия.

Еще одним фактором, говорящим в пользу невиновности Серхана, является то, что перед убийством Серхан стоял впереди Роберта Кеннеди, а между тем следствие первоначально заявляло, что тот был убит выстрелом сзади.

На суде Серхан дал признательные показания, но, вместе с тем, утверждал, что случившегося не помнит. По словам его адвоката, ему посоветовали сознаться в преступлении, чтобы спасти жизнь. Дело в том, что в то время в Калифорнии применялась смертная казнь.

За прошедшие годы Серхану 15 раз отказывали в досрочном освобождении (в последний раз - в 2016 году), и он отбывает пожизненный срок.

Напомним, что Роберт Кеннеди был застрелен в ночь своей победы на праймериз Демократической партии в Калифорнии 5 июня 1968 года.

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