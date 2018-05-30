Врачи из больницы в Солсбери поспорили о лечении Скрипалей

Было ли лечение Скрипалей опасным для их здоровья? На этот вопрос попытались ответить сотрудники клиники в Солсбери, куда привезли пострадавших. Интервью со специалистами вышло в эфире Newsnight.

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По мнению заведующего отделением интенсивной терапии Данкана Мюррей, именно экспериментальный подход помог Скрипалям выжить. Однако никогда не удастся выяснить с абсолютной точностью, что именно дало результат: опасный подход или базовая терапия, коллективная работа врачей и бережный уход младшего персонала. Также специалист отметил помощь отлично информированного международного эксперта.

У главврача Кристин Бланшард иная позиция: не было никакого экспериментального подхода, лишь отработанные методы. Врач также отметил, что специалистам помогли консультации коллег.

Также выяснилось, что мер защиты коллектив больницы не принимал, так как изначально считалось, что у пациентов случилась передозировка опиоидами. Лишь через два дня команда отказалась от этой версии, пояснила руководитель отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон.

Когда же выяснилось, что Скрипали отравлены, то надежда на выздоровления пропала, рассказал лечащий врач Стивен Джукс.

Сошлись все сотрудники клиники в одном: летального исхода удалось избежать, так как пострадавших быстро доставили в интенсивную терапию, погрузили в медикаментозный сон и на протяжении всего лечения солсберских специалистов поддерживали сотрудники из химлаборатории в Портон-Дауне. Также врачи сошлись и в том, что не знают, каким будет процесс восстановления пострадавших.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 18 мая Сергей Скрипаль покинул клинику, его дочь оказалась дома раньше — 10 апреля. По данным Telegraph, Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли и его дочь Юлию.

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