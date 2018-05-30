Уильяма Браудера задержали по запросу России

Уильям Браудер сообщил в twitter, что его задержала испанская полиция по запросу РФ в Интерпол.
"Меня везут в полицейской машине в участок, в какой — не знаю", — успел он сообщить в социальной сети.
Как ранее писала "Правда.Ру", 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов.
Напомним, Уильям Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.
Ранее, в 2013 году, российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.
Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.
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