Уильяма Браудера задержали по запросу России

Уильям Браудер сообщил в twitter, что его задержала испанская полиция по запросу РФ в Интерпол.

"Меня везут в полицейской машине в участок, в какой — не знаю", — успел он сообщить в социальной сети.

Как ранее писала "Правда.Ру", 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов.

Напомним, Уильям Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.

Ранее, в 2013 году, российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.

Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.

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