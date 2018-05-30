СМИ рассказали, что может нанести ЕС непоправимый удар

Cтраны ЕС с тревогой наблюдают за событиями, разворачивающимися в Италии. Оно и понятно. Одна из стран-основательниц Евросоюза, Италия стала фактором нестабильности в еврозоне. Дело в том, что в Италии происходит формирование правительства и она держит курс на проведение новых выборов после провала вроде бы создававшейся популистской коалиции. Об этом сообщает сайт немецкого телеканала N-TV.



"Италия утратила все ориентиры"

Нельзя забывать, что речь идет о стране, чья экономика — третья по величине в Европе и на которой — большой внешний долг в 132 процента от ВВП, хотя по правилам ЕС допустимый процент ограничивается цифрой 60. Более плачевное положение только у Греции. И в то же время экономика Италии для Европы гораздо важнее.

Между тем банки Италии находятся под гнетом просроченных кредитов, что тоже подтачивает финансовую стабильность.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, если Италия падет, пошатнется все европейское здание. Посему нынешний политический расклад в стране, а именно — победа партий "Лига" и "Движение пяти звёзд", критикующих Брюссель, евро и правила распределения бюджета в Евросоюзе, вызывает большую настороженность.

Что касается ситуации с развалом популистской коалиции в Риме, уже летом все может развернуться в обратную сторону в случае проведения новых выборов.

Европейские дипломаты придерживаются в этой связи двух позиций. Одни выражают надежду на приход к власти в Италии проевропейского правительства, иные же усматривают в происходящем возможность остановить отдаление Италии от Европы.

Говоря о позиции Италии в отношении еврозоны, по крайней мере, до нынешнего момента, страна была за ее реформирование.

Однако отсутствие в ЕС единства и неизвестность позиции временного правительства в Риме в отношении ЕС оставляет многие вопросы открытыми и объясняет нынешнюю настороженность в отношении происходящего. И трудно сказать, снимутся ли какие-либо из этих вопросов во время саммита в Брюсселе.

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