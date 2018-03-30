СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России

В США политики не желают встречаться и общаться с послом России Анатолием Антоновым. Уже более 20 чиновников под какими-либо предлогами отказались от встречи или просто проигнорировали посла, пишет Politico.

В итоге Антонов написал письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог встретиться."Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч", — написал российский посол.

Разговаривать с Антоновым не стали администрации президента США Джон Келли, вице-президент Майк Пенс, генпрокурор, ряд министров и их заместителей, глава ФБР и председатель Федеральной резервной системы, лидеры меньшинства и большинства как в сенате, так и в палате представителей.

Это связано с резкой критикой России, пишет издание. Однако, законодательном органе считают, что стоит быть мягче к Антонову. "Несмотря на то что мы во многом не согласны с Россией, нехорошо ее просто игнорировать. Президент Дональд Трамп абсолютно прав: мы должны взаимодействовать", — сообщил один из работников аппарата Конгресса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Это ответ на аналогичные действия США.

Для оглашения ответных мер в МИД России был приглашен посол США Джон Хантсман. "Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал глава МИДа Сергей Лавров.

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