Украинских нацгвардейцев сразила эпидемия кори

На Украине в Житомире 21 военнослужащий Нацгвардии заболел корью. Болезнь у бойцов проходит в легкой форме.

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"По состоянию на 30.03.2018 года в больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии. Больным организовано надлежащее лечение, они обеспечены всеми необходимыми лекарствами", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Центрального региона.

Украинские врачи-эпидемиологи сообщают, что эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.

По состоянию на 20 марта на Украине заболели корью 7752 человека. Больше всего больных в Ивано-Франковской области, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской. Единичные случаи отмечаются в Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украину ожидает вспышка дифтерии, о чем предупреждают местные врачи.

"Мы не должны допустить вспышки дифтерии. Сейчас на Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии, столбняка — более 6 млн доз. Впервые за последние годы мы имеем возможность обеспечить иммунитет каждому взрослому", — говорит эксперт Министерства здравоохранения по направлению "Инфекционные болезни, детские инфекционные болезни, паразитология" Федор Лапий.

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