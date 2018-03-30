Лукашенко посоветовал белорусам искать замену России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за проблем с поставками в Россию ищет новые рынки сбыта белорусских продуктов.

"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы",- цитирует президента БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что если Россия будет "наклонять постоянно непонятно за что" белорусских предпринимателей, то им лучше "искать счастья в другом месте". "Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси",- добавил белорусский президент.

Запрет на поставки действует для нескольких мясных и молочных предприятий Белоруссии. Россельхознадзор собирался ввести временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусов вытесняют с российского рынка неконкурентными способами. И поэтому держаться за этот рынок не стоит, хотя сам Лукашенко никогда не ставил себе задачу уходить с российского рынка.

Заявление прозвучало на заседании правительства по итогам работы экономики в прошлом году.

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