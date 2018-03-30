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Источник Правда.Ру

Скандал: Папу Римского обвинили в отрицании ада

Мир

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что Папа Римский Франциск не верит в существование ада. Интервью у понтифика брал 93-летний журналист Эудженио Скальфари.

Скандал: Папу Римского обвинили в отрицании ада. Скандал: Папу Римского обвинили в отрицании ада
Фото: REX

И Папа Франциск якобы сказал "ада не существует. Души грешников просто исчезают". Грешные души, которые после смерти раскаялись, остаются с Богом, а не раскаявшиеся навсегда исчезают, как будто их и не было, приводит слова Папы газета.

Ватикан тут же прокомментировал статью, сообщив, что слова понтифика поданы совсем не так, Пап не отрицает существование ада. Впрочем, Эудженио Скальфари не раз брал интервью у разных понтификов, и почти всегда за этим следовал скандал и обвинения журналиста в перекручивании слов. Скальфари не пользуется диктофоном и даже ручкой для записи бесед, а воспроизводит все по памяти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Папа Римский Франциск признался, что когда-то совершил кражу, забрав крест своего почившего духовника со словами "дай мне половину твоего милосердия".

Понтифик рассказал об этом в неформальной беседе с римскими священниками, говоря о необходимости "быть более милосердными со своей паствой". Крест, который он забрал у "великого духовника Буэнос-Айреса", он до сих пор носит под рясой в специальном мешочке.

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