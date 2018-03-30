Пользователям Сети предложили попробовать силы в ядерной бомбардировке

Специалисты общественной организации Outrider Foundation, выступающей против гонки ядерных вооружений, презентовала симулятор ядерной бомбардировки.

Возможности сервиса позволяют увидеть последствия ядерного взрыва в зависимости от различных условий. Посетитель может выбрать любую точку на планете, модель ядерной бомбы и место будущего взрыва.

Отмечается, что удар можно нанести 15-килотонным "Малышом", 150-килотонной северокорейской Hwasong-14, 300-килотонной Minuteman-III и 50000-килотонной Царь-бомбой.

После удара выдается информация о радиусе поражения, взрывной волне, радиации и температуре в эпицентре события. С помощью программы можно подсчитать потенциальное количество погибших и пострадавших в результате взрыва.

Напомним, применение ВВС США самой мощной авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) против боевиков ИГИЛ (организации, запрещенной в России) в Афганистане принесло не столько военные результаты, сколько массу поводов для размышлений.