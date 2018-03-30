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Источник Правда.Ру

Песков объяснил, почему европейцев не выслали вслед за американцами

Мир

Россия пока не объявила об ответных мерах в отношении европейских дипломатов вместе с аналогичными мерами в отношении США.

Песков объяснил, почему европейцев не выслали вслед за американцами. 385213.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "утро вечера мудренее".

29 марта власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.

До этого 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее сообщалось, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным The Times, на такой шаг пошли Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Причиной этого стало "дело Скрипалей". По утверждению Великобритании, к отравлению перебежчиков веществом А234 причастно российское государство. Отметим, что после происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозил контакты с Россией на высоком уровне.

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