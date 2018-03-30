На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО

Евросоюз упростит перемещение военнослужащих и военной техники между странами-союзниками. В прошлом году была проведена оценка транспортной инфраструктуры государств Североморско-Балтийского транспортного коридора (Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши и Финляндии), сообщает РИА Новости.

Анализ показал неспособность некоторых видов вооружений и военной техники перемещаться по железным дорогам и мостам этих стран из-за своих габаритов и массы.

Теперь до конца 2019 года Евросоюз проверит все мосты и железные дороги на предмет пригодности к транспортировке военной техники. В случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти ЕС предложат членство в союзе шести странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным потоком. Евросоюз направит предложение Албании, Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине.

Причиной этого стал тот факт, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к миграционному кризису. При этом в Брюсселе опасаются, что Москва укрепляет свое влияние в регионе.

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