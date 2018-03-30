Польский политик Ришард Чарнецкий заявил, что россиянам нужно, чтобы их боялись. А Россия постоянно следит за Польшей, потому что именно она - лидер в регионе.
По мнению Чарнецкого, страны, которые когда-то находились в советской сфере влияния, должны получать чёткий посыл: "Если будете дёргаться, мы покажем нашу силу".
Он отметил, что Польша является объектом наблюдения со стороны России. "Польша является соседом России. После брексита мы - один из самых больших членов Европейского союза, а также находимся на восточном фланге НАТО. Россияне не идиоты. Они шпионят за нами. Мы являемся лидером стран нашего региона. Российские агенты будут существовать, они везде", - пояснил Чарнецкий.
Евродепутат от партии "Право и справедливость" в беседе с телеканалом Telewizja Republika подчеркнул, что шпионская война продолжается. На вопрос по делу Скрипаля депутат ответил: "Всё это сделано таким образом, чтобы в отношении россиян нельзя было ничего доказать. Но поскольку установили, что был применён "Новичок", все думают одно и то же".
Россия, заключил Чарнецкий, преследует две цели: сократить возможности перевербовки их агентов на сторону Запада и сеять страх.
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