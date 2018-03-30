Саудовский принц назвал сроки начала войны с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд заявил о возможной войне с Ираном через 10-25 лет. Об этом принц рассказал в интервью Wall Street Journal.

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Он призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать войны. Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружений повстанцам в Йемене. Там с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками.

С воздуха и на земле власти поддерживает арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, но хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории. В ноябре коалиция после попытки повстанцев нанести баллистический удар по Эр-Рияду заблокировала все порты и аэропорты в Йемене. После замечания ООН о гуманитарной ситуации в стране блокада была ослаблена. Для гуманитарной помощи были открыты порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после того как в Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, конфликт между Тегераном и Эр-Риядом еще более усугубился. Чем чреват новый виток напряженности между Ираном и Саудовской Аравией? Стоит ли мировому сообществу принимать срочные меры?

"На мой взгляд, самое важное — это то, что в настоящий момент идет формирование новой структуры в регионе Ближнего Востока в целом и в Персидском заливе в частности. В настоящее время суть, на мой взгляд, заключается в том, что Саудовская Аравия и арабские государства Персидского залива, которые объединены в единую интеграционную группировку, стремятся выработать формулу своего собственного, независимого, самостоятельного участия в мировой политике", — рассказал "Правде.Ру" востоковед Дмитрий Нерсесов.

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