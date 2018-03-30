Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Саудовский принц назвал сроки начала войны с Ираном

Мир

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд заявил о возможной войне с Ираном через 10-25 лет. Об этом принц рассказал в интервью Wall Street Journal.

Саудовский принц назвал сроки начала войны с Ираном. Саудовский принц назвал сроки начала войны с Ираном
Фото: REX

Он призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать войны. Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружений повстанцам в Йемене. Там с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками.

С воздуха и на земле власти поддерживает арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, но хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории. В ноябре коалиция после попытки повстанцев нанести баллистический удар по Эр-Рияду заблокировала все порты и аэропорты в Йемене. После замечания ООН о гуманитарной ситуации в стране блокада была ослаблена. Для гуманитарной помощи были открыты порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после того как в Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, конфликт между Тегераном и Эр-Риядом еще более усугубился. Чем чреват новый виток напряженности между Ираном и Саудовской Аравией? Стоит ли мировому сообществу принимать срочные меры?

"На мой взгляд, самое важное — это то, что в настоящий момент идет формирование новой структуры в регионе Ближнего Востока в целом и в Персидском заливе в частности. В настоящее время суть, на мой взгляд, заключается в том, что Саудовская Аравия и арабские государства Персидского залива, которые объединены в единую интеграционную группировку, стремятся выработать формулу своего собственного, независимого, самостоятельного участия в мировой политике", — рассказал "Правде.Ру" востоковед Дмитрий Нерсесов.

Читайте также:

Третья мировая на пороге: Иран помилует или сожжет Саудовскую Аравию?

Буйные соседи: на Ближнем Востоке зреет новая война

Почему саудиты ненавидят Иран


Иран и Саудовская Аравия готовятся вступить в ожесточенную схватку
Актуальная аналитика
Открытия
Христианство проявило свое истинное лицо
Формула небес
Астролог: рожденные 30.03 - победители
Газ
Польша включит красный свет "Северному потоку-2"
Читательский топ
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
В Сирии началось восстание против союзников США
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.

Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
В Сирии началось восстание против союзников США
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.

Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Происшествия
Найден источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове

Судя по всему, обнаружен источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове. В соцсетях появилась информация, что это украинский пранкер Евгений Вольнов.

Найден источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове
Украине пообещали голодомор после свержения Порошенко
Украина
Украине пообещали голодомор после свержения Порошенко
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Мир
В США показали войны будущего. Видео
Юрий Кондратьев Христианство проявило свое истинное лицо Юрий Кондратьев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 30.03 - победители Соломон Соловьев Любовь Степушова Польша включит красный свет "Северному потоку-2" Любовь Степушова
Комментарии
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
По делу Скрипаля спилили лавочку и сняли дверь
Макрон отправит войска в поддержку курдам. Чем ответит Эрдоган?
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
По делу Скрипаля спилили лавочку и сняли дверь
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Польша: украинские холопы разбегаются по ЕС сразу после границы
Польский политик: Россия за нами шпионит, потому что мы лидеры
На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Украина обвинила Донбасс в использовании боевых лазеров
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Польша хочет получить с России триллионы злотых за "преступления СССР"
Уральский суд отказал в блокировке сайта по майнингу
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался