Макрон отправит войска в поддержку курдам. Чем ответит Эрдоган?

Франция направит войска на помощь курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Об этом заявил представитель делегации "Сирийских демократических сил" (SDF, арабо-курдские отряды) в Париже, сообщает Parisen.

Делегация SDF уже встретилась с президентом Эммануэлем Макроном. И глава Пятой Республики намерен "в самом скором времени" направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Численность французских войск не называется. Но операция будет проводиться в координации с военными США.

Турция уже требовала незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа. Анкара заявила, что при невыполнение этого требования может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что высокопоставленный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик прозрачно намекнул, что американские спецназовцы из союзников могут превратиться в мишени. Все из-за поддержки США курдов. Причем слова чиновника прозвучали как раз в то время, когда Эрдоган обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным перемирие в Сирии, а до встречи Эрдогана с Дональдом Трампом оставалось две недели.

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