Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Lockheed Martin попалась: создан боевой термоядерный реактор?

Мир

Американская компания Lockheed Martin в 2018 году получила патент на компактный термоядерный реактор.

Lockheed Martin попалась: создан боевой термоядерный реактор?. 385191.jpeg

Эксперты The War Zone не исключают, что руководство компании в ближайшее время выступит с заявлением об этом.  Как сообщил репортер FlightGlobal Стивен Тримбл, "новый патент инженера Skunk Works показывает дизайн компактного термоядерного реактора с чертежом F-16 в качестве потенциального приложения. В Палмдейле ведется испытание прототипа реактора".

Ранее стало известно, что заявку на патент "Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы" Lockheed Martin подала 4 апреля 2013 года. Сам патент был получен 15 февраля 2018 года.

По данным The War Zone, "то, что Skunk Works продолжали заниматься патентным процессом в течение последних четырех лет, похоже, также указывает на то, что они действительно продвинулись в реализации программы, по крайней мере, в некоторой степени".

Напомним, глава Compact Fusion Томас Макгуайр ранее пояснял, что опытная установка будет создана в 2014 году, прототип - в 2019, а рабочий образец - в 2024. Данная разработка может использоваться для обеспечения энергией авианосца, истребителя или небольшого города.

Российские ученые, занимающиеся исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза, скептически отнеслись к данной информации, назвав сообщение Lockheed Martin ненаучным заявлением для привлечения внимания. 

"Сообщение корпорации Lockheed Martin о разработке компактного и мощного источника термоядерной энергии ненаучным заявлением, направленным на привлечение внимания широкой публики",- пояснили эксперты из России.

"Не будет у них никакого опытного образца. Человечество работает десятилетиями, а Lockheed Martin возьмет и запустит. Они делают хорошую рекламную акцию, привлекая внимание к своему имени. К реальному термоядерному реактору это отношения не имеет", - считают они.

Актуальная аналитика
Открытия
Христианство проявило свое истинное лицо
Формула небес
Астролог: рожденные 30.03 - победители
Газ
Польша включит красный свет "Северному потоку-2"
Читательский топ
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
В Сирии началось восстание против союзников США
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.

Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
В Сирии началось восстание против союзников США
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.

Мэй написала Путину письмо после трагедии в Кемерове
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Происшествия
Найден источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове

Судя по всему, обнаружен источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове. В соцсетях появилась информация, что это украинский пранкер Евгений Вольнов.

Найден источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове
Украине пообещали голодомор после свержения Порошенко
Украина
Украине пообещали голодомор после свержения Порошенко
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Мир
В США показали войны будущего. Видео
Юрий Кондратьев Христианство проявило свое истинное лицо Юрий Кондратьев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 30.03 - победители Соломон Соловьев Любовь Степушова Польша включит красный свет "Северному потоку-2" Любовь Степушова
Комментарии
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
По делу Скрипаля спилили лавочку и сняли дверь
Макрон отправит войска в поддержку курдам. Чем ответит Эрдоган?
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
По делу Скрипаля спилили лавочку и сняли дверь
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
СМИ написали о российском сюрпризе для НАТО
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Польша: украинские холопы разбегаются по ЕС сразу после границы
Польский политик: Россия за нами шпионит, потому что мы лидеры
На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Украина обвинила Донбасс в использовании боевых лазеров
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Польша хочет получить с России триллионы злотых за "преступления СССР"
Уральский суд отказал в блокировке сайта по майнингу
NBC: Трампу порекомендовали сломать Россию силой
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался