Lockheed Martin попалась: создан боевой термоядерный реактор?

Американская компания Lockheed Martin в 2018 году получила патент на компактный термоядерный реактор.

Эксперты The War Zone не исключают, что руководство компании в ближайшее время выступит с заявлением об этом. Как сообщил репортер FlightGlobal Стивен Тримбл, "новый патент инженера Skunk Works показывает дизайн компактного термоядерного реактора с чертежом F-16 в качестве потенциального приложения. В Палмдейле ведется испытание прототипа реактора".

Ранее стало известно, что заявку на патент "Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы" Lockheed Martin подала 4 апреля 2013 года. Сам патент был получен 15 февраля 2018 года.

По данным The War Zone, "то, что Skunk Works продолжали заниматься патентным процессом в течение последних четырех лет, похоже, также указывает на то, что они действительно продвинулись в реализации программы, по крайней мере, в некоторой степени".

Напомним, глава Compact Fusion Томас Макгуайр ранее пояснял, что опытная установка будет создана в 2014 году, прототип - в 2019, а рабочий образец - в 2024. Данная разработка может использоваться для обеспечения энергией авианосца, истребителя или небольшого города.

Российские ученые, занимающиеся исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза, скептически отнеслись к данной информации, назвав сообщение Lockheed Martin ненаучным заявлением для привлечения внимания.

"Сообщение корпорации Lockheed Martin о разработке компактного и мощного источника термоядерной энергии ненаучным заявлением, направленным на привлечение внимания широкой публики",- пояснили эксперты из России.

"Не будет у них никакого опытного образца. Человечество работает десятилетиями, а Lockheed Martin возьмет и запустит. Они делают хорошую рекламную акцию, привлекая внимание к своему имени. К реальному термоядерному реактору это отношения не имеет", - считают они.