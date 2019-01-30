Депутаты готовы частично простить долги Венесуэле.

Россия может реструктуризировать долг Венесуэлы, если ее представителей пригласят в качестве посредников на переговорах между властью и оппозицией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Аксакова, Россия всегда шла навстречу Венесуэле при возникновении проблем по уплате долга, и это "нормальный процесс". Но списывать долг, чтобы поддержать Николаса Мадуро в условиях текущего политического кризиса, российские власти не планируют
— Мы здесь, понятно, стоим на стороне законного правительства, но при этом, как говорится, дружба дружбой, а деньги врозь. Это деньги наших налогоплательщиков, деньги нашего народа, поэтому естественно мы должны их разумно использовать, — сказал депутат корреспонденту РИА Новости.
В случае невозможности внесения Венесуэлой очередного платежа, Россия готова пересмотреть существующие договоренности по обслуживанию кредита, но для этого она должна полностью понимать ситуацию. Потому и необходимо участие российских представителей в переговорном процессе между властью и оппозицией.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Венесуэла пока не имеет просроченных задолженностей перед Россией. По словам заместителя министра финансов Сергея Сторчака, дата следующего платежа наступает в конце марта. Общий размер долга составляет 3 млрд долларов.
Источник фото: flickr.com
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