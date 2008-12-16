Кедми объяснил, почему при меньшем бюджете армия РФ сильнее ВС США

В своем комментарии аналитик вспомнил слова режиссера Оливера Стоуна, который назвал Соединенные Штаты "мировым лидером по коррупции". Кедми отметил, что в суждении Стоуна нет ничего удивительного, ведь американская демократия — это лишь "прикрытие власти денег". По его убеждению, именно на финансах базируется все американское общество — от культуры до военной области.

"О том, что американская промышленность, особенно военная, коррумпирована, не только я говорю. Не просто так с (оборонным — ред.) бюджетом в 700 млрд долларов они отстают от России в развитии определенных видов оружия. Не просто так сотни миллиардов выбрасываются в качестве выплат компаниям за разработки. И это только вершина айсберга", — сказал Кедми

Именно поэтому Соединенные Штаты сегодня хватаются за голову, обнажая свои проблемы. Главным образом — отставание от России и, например, Китая в производстве гиперзвукового оружия. Сосредоточившись на каких-то иных проблемах, Пентагон не сумел определить основное стратегическое направление сегодняшнего дня — гиперзвук, как это сделала Россия.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова российского генерала о возможностях российской армии.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров сделал сегодня на общем собрании Академии военных наук ряд важных заявлений по поводу грядущих преобразований в отечественных войках.

По словам Макарова, российская армия должна быть готова к выполнению любой поставленной задачи в течение одного часа летом и полутора часов зимой. "И вот такие вооруженные силы нам нужно иметь с новым вооружением и военной техникой", — отметил начальник Генштаба. В качестве примера быстрого реагирования он привел Группу советских войск в Германии.

"События на Кавказе показали, что военные конфликты будущего будут возникать быстро, развиваться стремительно и завершаться в короткие сроки с достижением поставленных целей, — аргументировал высокие требования Макаров — Они, как правило, будут решаться составом войск мирного времени".

"Решающим фактором станет способность к действиям войск в считанные минуты и часы. У нас нет такого параметра, какой был раньше — месяц, два месяца или другой срок, который позволит создать соответствующие группировки и передислоцировать войска, этого времени просто не будет", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он обратил внимание академиков на тот факт, что в минувшем августе офицеров, способных управлять войсками в конфликте России с Грузией, пришлось искать поштучно по всей армии. По словам Николая Макарова, между "человеком в ранге подполковника, полковника или генерала, способным уверенно руководить войсками", и "штатным командиром, просидевшим и прокомандовавшим бумажными полками и дивизиями" есть принципиальная разница.

"Когда им дали людей и технику, они просто растерялись, а некоторые даже отказались выполнять задачи, — констатировал начальник Генштаба. — Спрашивается, нужны ли нам такие офицеры?".

Макаров также отметил, что российское руководство не будет жалеть денег на развитие стратегических ядерных сил. "Мы первостепенное значение уделяем и будем уделять нашей ракетно-ядерной составляющей — стратегическим ядерным силам. Под этим щитом мы гарантированно должны выполнить реформу вооруженных сил", — сказал генерал.

На заседании Академии военных наук он вкратце обрисовал нынешнее положение дел в армии: она на 83% состоит из сокращенного состава, только 17% могут решать поставленные задачи, из 150 полков ВВС всего пять находятся в состоянии постоянной готовности, да и то ограниченным составом (не 36, а 24 самолета).

Примерно такая же картина наблюдается на флоте: "Половина кораблей в постоянной готовности и половина стоит у стенки или на бочке", — цитирует Николая Макарова РИА Новости.