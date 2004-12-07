Как Тимошенко стала долларовой миллионершей

Американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила $ 11 млн лично Юлии Тимошенко, чтобы избежать судебного процесса по обвинению в пособничестве в политическом преследовании экс-премьера Украины.

Об этом сегодня пишет The New York Times.

По данным издания, в 2011 году правительство Украины наняло компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom для оценки хода расследования по делу Тимошенко.

Контракт тогда был заключен с помощью Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

Составленный доклад стал частью обвинительного заключения, по которому Тимошенко отправилась в 2011 году в тюрьму по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое международное сообщество широко осудило как политически мотивированное.

В декабре 2018 года Тимошенко дала интервью New York Times, заявив, что ей было "очень больно" узнать о работе Skadden по составлению доклада. Она обвинила адвокатов юрфирмы в "обелении Януковича (экс-президента Украины - Прим. ред.) и его правительства" за деньги.

Справедливости ради напомним: уголовный "душок" вокруг Тимошенко появился задолго до обвинений, выдвинутых Януковичем - Юлию Владимировну еще в 2005 году активно искал Интерпол.

Вот что об этом писала "Правда.Ру".

Вор должен сидеть в тюрьме: Интерпол объявил в розыск Юлию Тимошенко

"Газовая принцесса" Юлия Тимошенко объявлена в розыск по линии Интерпола. Данные на Тимошенко размещены на интернет-сайте международной полицейской организации в рубрике "Розыск". Фотографии сопровождаются несколькими строчками стандартного текста, в которых указаны фамилия и имя разыскиваемой персоны, пол, возраст, дата и место рождения, национальность. Среди особых примет указан цвет волос — "темные".

В электронном досье сообщается также, что Тимошенко разыскивается за мошенничество, а ордер на ее арест был выдан в Москве. Напомним, 23 сентября Главная военная прокуратура России объявила бывшего вице-премьера Украины, экс-главу компании "Единые энергетические системы Украины", депутата Верховной Рады Украины Юлию Тимошенко в международный розыск.

Как заявил "Интерфаксу" начальник следственного управления Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ Владимир Самусев, "по нашему ходатайству в отношении нее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу". Он пояснил, что данные шаги предприняты, поскольку

"обвиняемая в организации дачи взяток российским офицерам Тимошенко в назначенный срок по вызову следователя для предъявления ей обвинения и допроса в качестве обвиняемой не явилась".

В связи с этим объявлен ее международный розыск, отметил Самусев. По его словам, "о принятых решениях официально была уведомлена Генеральная прокуратура Украины".

По материалам российских СМИ