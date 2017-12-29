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Источник Правда.Ру

Немецких женщин отправят в праздничные загоны для защиты от мигрантов

Мир

Для празднования Нового года власти Берлина создадут "специальную безопасную зону для женщин", чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов.

Немецких женщин отправят в праздничные загоны для защиты от мигрантов. 381397.jpeg

Как сообщает BBC News.Местные власти решили пойти на подобные меры после того, как два года назад в ряде немецких городов женщины сообщили о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов в новогоднюю ночь.

Разумеется, идея зон на массовых мероприятиях пришлась по вкусу далеко не всем. Многие посчитали это дискриминацией.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в прошлом году  в Австрии по меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин.

Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев. 

Он подчеркнул, что ничего подобного в Инсбруке еще не происходило.В местной полиции считают, что домогательствами занималась одна и та же группа мужчин, чьи личности в данное время устанавливаются, передает РИА «Новости».

В прошлом году были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев из северной Африки и Ближнего Востока на жительниц Кельна на улицах города в ночь на 1 января.

Кстати, год назад перед праздниками в Германии усилили меры безопасности. Сообщалось, что для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в крупнейших городах страны выйдет на улицу больше стражей порядка, чем обычно.

Прежде всего, власти намеревались не допустить повторения событий в Кельне, когда около тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин. Помимо этого, была угроза со стороны исламистов, особенно на фоне недавнего теракта на рождественской ярмарке в столице.

 

 

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