Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос ведущего юмористической программы "Международная пилорама" Тиграна Кеосояна о главном "дебиле" мировой политике.
"Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос", - сказал Лавров, уходя от ответа.
Напомним, инцидент, когда Лавров произнес слово "дебилы", произошел в августе 2015 года на конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.
При этом в мае 2016 года российский министр заявил, что "я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал поведение журналистов на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. Корреспонденты столпились около стола переговоров, повернувшись к спикерам спиной.
"Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо", - обратился Лавров к журналистам.
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