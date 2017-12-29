Лавров сказал, что думает о главном "дебиле" мировой политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос ведущего юмористической программы "Международная пилорама" Тиграна Кеосояна о главном "дебиле" мировой политике.

flickr.com/МИД России

"Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос", - сказал Лавров, уходя от ответа.

Напомним, инцидент, когда Лавров произнес слово "дебилы", произошел в августе 2015 года на конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

При этом в мае 2016 года российский министр заявил, что "я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал поведение журналистов на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. Корреспонденты столпились около стола переговоров, повернувшись к спикерам спиной.

"Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо", - обратился Лавров к журналистам.