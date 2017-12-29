Putin's power: названы три фактора влияния президента России

Влиятельность российского президента Владимира Путина базируется на трех основных принципах — мощной армии, высококлассным хакерам и культе личности, заявили журналисты CNN.

kremlin.ru

По мнению канала, у Путина "есть три ключевых инструмента: киберпотенциал, военная мощь и культ личности. Все вместе они образуют паутину влияния, которая часто оказывается эффективной. Москва отрицает, что её высококлассные хакеры вмешивались в американские выборы".

Отмечается, в якобы огромной хакерской мощи России, которую ей инкриминируют, нет ничего нового. В свое время в СССР создавались университеты для выпуска инженеров мирового уровня.

Кроме того, "влияние Путина значительно повышает его личный контроль над огромной российской армией", отмечают журналисты.

Путин в настоящее время тратит невероятные деньги бюджета страны на модернизацию армии. Сегодня обычные российские вооружённые силы обладают возможностями для использования своей боевой мощи далеко за пределами государства.

Также один из крупнейших источников влияния Путина — его невероятная популярность на родине. Чем больше его поведение критикуют иностранные лидеры, тем больше россиян поддерживают своего президента.

"Но при этом его ограничивают определённые серьёзные трудности. Российская экономика стоит на месте", — сообщает CNN. И добавляет в связи с этим, что российский лидер обладает еще одним талантом — хорошо играть плохими картами.