Глава МИД Сергей Лавров заявил, что использует малейшую возможность, чтобы поддержать загар, и намерен в ближайшее время покататься на лыжах в Сочи.
В своей программе ведущий Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра и спросил, не сохранился ли он с тех пор, как глава МИД работал на Шри-Ланке.
Лавров пояснил, что работал там "четыре года. Да, я его (загар) регулярно поддерживаю". Глава МИД также добавил, что регулярно летает не только туда, но и в "другие страны, где есть малейшая возможность позагорать".
"В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.Он признался, что и сейчас катается на лыжах, "но на это уже остается меньше времени".
По его словам, "рассчитываю сделать это в Сочи". "Правда.Ру" на днях писала о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров и глава британского Форин-офиса Борис Джонсон обменялись колкостями на пресс-конференции в Москве. На реплику британского журналиста, что "никто в мире не верит" Москве, когда она отвергает случаи вмешательства, Лавров ответил, что Россию обвиняют во вмешательстве в политические процессы в целом ряде стран, но фактов никто не предъявляет.
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