Боевики ИГ* начали контрнаступление в Ираке

Боевики ИГ* организовали крупное наступление в Ираке, взяв под контроль несколько населенных пунктов.

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По данным telegram-канал Directorate 4, террористы захватили несколько населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, продолжая атаки позиции курдских ополченцев пешмерга южнее Киркука и Туз Хурмату.

Сообщается, что боевики активизировались южнее города Самарра. На данный момент известно 70 погибших и раненых бойцах ополчения.

27 декабря официальный представитель штаба операции Inherent Resolve Райан Диллон заявил, что в Сирии и Ираке продолжают оставаться порядка 1 тыс. боевиков ИГ.

Нынешнее положение в мире гораздо горячей времен третьей - холодной - мировой войны. Хотя тогда тоже произошло более 50 военных конфликтов. Но нынешние горячие войны во многих регионах, хаос в других, теракты и беженцы в третьих не имеют аналогов в истории. США нужна смута по всему миру, чтобы сохранить свое господствующее паразитическое положение.

Но регулярная американская армия небоеспособна. Поэтому появился ДАИШ (ИГИЛ) - последняя, хотя и нерегулярная армия США. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал болгарский политолог и публицист Пламен Пасков.

* Организация запрещена в России