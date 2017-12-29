Боевики ИГ* организовали крупное наступление в Ираке, взяв под контроль несколько населенных пунктов.
По данным telegram-канал Directorate 4, террористы захватили несколько населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, продолжая атаки позиции курдских ополченцев пешмерга южнее Киркука и Туз Хурмату.
Сообщается, что боевики активизировались южнее города Самарра. На данный момент известно 70 погибших и раненых бойцах ополчения.
27 декабря официальный представитель штаба операции Inherent Resolve Райан Диллон заявил, что в Сирии и Ираке продолжают оставаться порядка 1 тыс. боевиков ИГ.
Нынешнее положение в мире гораздо горячей времен третьей - холодной - мировой войны. Хотя тогда тоже произошло более 50 военных конфликтов. Но нынешние горячие войны во многих регионах, хаос в других, теракты и беженцы в третьих не имеют аналогов в истории. США нужна смута по всему миру, чтобы сохранить свое господствующее паразитическое положение.
Но регулярная американская армия небоеспособна. Поэтому появился ДАИШ (ИГИЛ) - последняя, хотя и нерегулярная армия США. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал болгарский политолог и публицист Пламен Пасков.
* Организация запрещена в России
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.