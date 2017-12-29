Глава Закарпатья: Россия держится на украинских рабочих

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль выступил с заявлением, что половина населения региона работает в России.

Фото: Facebook.com/hennadii.moskal

Москаль в интервью журналу "Новое время" подчеркнул, что в России ценят украинских рабочих. По его словам, "половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев".

Он также отметил, что если в Закарпатье провести референдум о вступлении в Евросоюз или НАТО, то будет зафиксирована 100%-ная явка, а инициатива будет поддержана большинством местных жителей.

Москаль подчеркнул, что "мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений - любой это подтвердит".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что работу на Украине имеют только 56,2% трудоспособного населения страны.

Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет заняты немного больше 16 миллионов человек.

Рева считает, что государственная политика в сфере занятости предыдущих украинских властей не решала системные проблемы на рынке труда. На сегодня, по данным министра, на рынке труда Украины существует дефицит достойных рабочих мест, а уровень занятости населения даже в условиях экономического роста в предыдущие периоды обеспечивался за счет рабочих мест невысокого качества.

При этом почти 20% работающих на Украине попадают в категорию бедных. Министр добавил, что такое состояние рынка труда в стране обусловливает масштабную трудовую миграцию населения за границу, в частности, люди едут в поисках работы в страны ЕС и Россию.