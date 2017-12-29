Трамп рассказал, в чем проблема США из-за расследования "вмешательства" России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отсутствие доказательств возможного сговора помощников республиканца с представителями РФ выставляет США в неприглядном свете.

Трамп заявил The New York Times, что спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил никаких доказательств сговора. "Это выставляет страну в неприглядном свете", - отметил Трамп. "Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны", - добавил он.

Напомним, разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сенатский комитет по разведке в конгрессе вызывал на допрос эск-постпреда США при ООН в рамках дела о "российском вмешательстве" в выборы американского президента в 2016 году.

Расследованием якобы имевшего место быть вмешательства России в американские выборы ведут конгресс США и ФБР. В Москве и в Белом доме неоднократно отрицали какие-либо попытки повлиять на ход президентской кампании в США.

Между тем, глава комитета сената по разведке Ричард Берр заявил, что вопрос, был ли сговор штаба Трампа с Россией, все еще остается открытым, однако он надеется, что доказательства этому будут найдены до конца текущего года.

Как известно, за время расследования комитет провел более 100 интервью, было исследовано свыше 100 тысяч различных документов. В настоящее время, вынужден признать Берр, у сенаторов нет вообще никаких находок.