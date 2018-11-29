На встречу Путина и Трампа на G-20 отвели 2 часа

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретятся 1 декабря в Аргентине.

В южноамериканской стране состоится встреча Большой двадцатки. В политический клуб, напомним, помимо Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Отметим, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится ровно в 17:00 по московскому времени и продлится более двух часов. Скорее всего, предстоящий саммит займет гораздо больше времени — такого рода мероприятия обычно проходят дольше заранее обговоренного времени.

Напомним, что главы РФ и США уже проводили рабочую встречу в этом году. Она состоялась в июне в столице Финляндии городе Хельсинки.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться в Аргентине. Главам двух сверхдержав ввиду последних событий в Керченском проливе наверняка есть что обсудить.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Путин и Трамп могли встретиться и раньше, в Париже. Но национальный лидер Франции Эммануэль Макрон ту встречу сорвал.

Фото: kremlin. ru

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