Конгрессмены США требуют от России запретить новое ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки не собираются продлевать договор о сокращении наступательных вооружений. По крайней мере, отметил официальный Вашингтон, пока Российская Федерация не подведет под действие этого самого договора свое новое вооружение.
Дело в том, что Конгресс США считает, будто российская военная техника нового поколения нарушает договор о сокращении наступательных вооружений. Бывший президент США Брака Обама, считают в американском правительстве, совершил большую ошибку, заключив его. Российская Федерация, сетует официальный Вашингтон, и не думает соблюдать условия договора.
В данный момент правительство Соединенных Штатов Америки разрабатывает законопроект, что призван будет запретить продлевать договор о сокращении наступательных вооружения. Название, кстати, новый американский законопроект носит весьма любопытное — "Закон о прекращении российской ядерной агрессии".
Напомним, что совсем недавно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда Вашингтон также обвинил Россию в невыполнении условий договора между двумя сторонами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал Business Insider составил список 25-ти самых мощных армий мира. На первое место издание поставило армию Соединенных Штатов Америки. На второе — Российскую Федерацию. Тройку лидеров же замкнула Китайская народная республика.
Фото: Fotodom. ru/DP
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