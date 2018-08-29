Премьера Киргизии поразило равнодушие чиновников

Чиновники Киргизии равнодушны. Такого мнения придерживается премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев, и им он поделился с чиновниками напрямую.
Так главу правительства поразило, что долгое время не может разрешиться вопрос о трансформации земель. Из-за этого, подчеркнул Абылгазиев, люди не имели возможности возвести дома, получить документы, а более 200 000 человек были лишены шанса воспользоваться социальными услугами.
Завершая мысль, спикер подчеркнул, что в стране множество проблем, которые только предстоит решить. Однако чиновники не пекутся об этом, они равнодушны к тому, что социально-экономические вопросы остаются нерешенными, не желают выполнять поручений.
Фото: http://www.gov.kg
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