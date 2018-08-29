Назарбаев рассказал, как лично конспектировал конституции 20 стран

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с участниками международного форума, который был посвящен Дню Конституции республики. Об этом пишет zakon. kz, ссылаясь на официальный сайт лидера государства.

Назарбаев по традиции поблагодарил присутствующих, добавив, что конференция позволила участникам обменяться информацией по формированию правового государства. Также президент подчеркнул, что от лица страны благодарит за советы и рекомендации.

Далее лидер государства поведал, как в нем развивался конституционализм. Так, в 1995 году была собрана рабочая группа. Назарбаев признался, что он лично сделал конспекты конституций двух десятков европейских, азиатских и американских государств, так он пытался найти то, что подойдет именно его стране.

Кроме того, глава Казахстана отметил, главный документ страны совершенствуется каждый год. Так, в 2017 ряд президентских полномочий распределился меж парламентом и правительством.

Назарбаев полагает, успехи государства в этом направлении оценены иными странами. Президент подчеркнул, что за 25 лет объем экономики был увеличен в 22 раза, жизнь граждан стала лучше, сформировалось государство, где мирно живут люди разных вероисповеданий и наций, сохраняя родную культуру.

Фото: akorda.kz

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