Узбекских чиновников перевели на шестидневку

Узбекистан решил сделать своих госслужащих самыми трудолюбивыми: им увеличили количество рабочих дней. Теперь суббота стала трудовой, уходить домой можно будет не ранее 17:00. Информацию распространяет "Газета.uz", ссылаясь на источники в правительстве.
В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев объявил "чрезвычайное положение" для руководящего состава, оно предполагает работу в усиленном режиме. Так, жители разных городов рассказывали, свет в окнах госучреждений горит до полуночи.
При этом источники в правительстве подчеркнули, глава страны на воскресенье "не покушался", наоборот, он подчеркнул, этот день надо быть с родными.
Кроме того, по приказу Шавката Мирзиёева должны стать короче собрания в госорганах. Кроме того, их должно быть меньше. Президент также потребовал искоренить ненужные отчеты.
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