ИноСМИ назвали настоящие причины популярности Путина

Западные СМИ признали, что российский лидер Владимир Путин популярен среди европейцев и американцев. Разобраться в феномене попыталось австрийское издание Der Standard.
Сначала журналисты выявили, кто особо чтит президента РФ — Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт. Кроме того, до истории с американскими выборами и якобы вмешательством в них Москвы "фанатами" Путина были и республиканцы США. Все это привело авторов материала к мысли, что приглашение на свадьбу от главы австрийского МИД Карин Кнайсль нельзя назвать удивительным.
Далее в тексте были обозначены причины такой популярности Путина. Издание назвало три фактора. Первый — президент РФ позиционирует себя как приверженец традиционных ценностей. Коме того, он говорит о том, что в мире должен быть порядок. Второй — российский лидер выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни. Так, он не поддерживает пропаганду феминизма и гомосексуализма, НАТО, президент не одобряет захват американского доллара мировой арены.
Последняя причина — личные качества. Der Standard отмечает самоиронию, остроумие. Путин не хвастлив, его отличает скромность и чувство юмора. Все это заставляет Запад полюбить российского лидера.
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Рейтинг Путина остается высоким
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