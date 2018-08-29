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СМИ: США провели переговоры в Дамаске и потребовали концессий

Мир

В сирийской столице встретились высокопоставленные представители американских спецслужб и руководства служб безопасности Сирии. Такую новость публикует ливанская пресса.

СМИ: США провели переговоры в Дамаске и потребовали концессий. 391346.jpeg

По сведениям журналистов, американцы прилетели на частном лайнере. Делегацию во главе с высокопоставленным офицером встретил руководитель сирийского Бюро нац безопасности Али Мамлюк, а также директор Главного управления безопасности Диб Зайтун и замглавы генштаба Муфак Асаад. Беседа заняла примерно 4 часа, отмечают российские СМИ, ссылаясь на "аль-Ахбар".

По неофициальным данным американские переговорщики сулили вывести свои силы из страны при соблюдении трех пунктов. Во-первых, иранская армия обязана уйти из южных пределов Сирии, американские компании получат нефтяные концессии на востоке государства, также Дамаск будет передавать сведения о террористах Вашингтону.

На это сирийская сторона напомнила о том, что у Дамаска крепкие связи с Ираном, о концессиях же можно будет говорить, когда государство покончит с войной. Так, Мамлюк предложил США "войти в нефтяную сферу через западные или российские компании". Также сирийские переговорщики заявили, передавать сведения страна будет только в том случае, если отношения меж Вашингтоном и Дамаском стабилизируются.

Стоит отметить, что официальные лица об этой встрече не заявляли.

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Темы Сирия переговоры Сирия и США
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