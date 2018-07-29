Работа правительства США будет прекращена - Трамп перешел к угрозам

Работа правительства США будет прекращена, если демократы не отдадут свои голоса за "безопасность границ". Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он пояснил, что речь, в том числе, идет и о воздвижении стены вдоль мексиканской границы. Сообщение лидер послал любимым "голубем" — через Twitter.

Фото: flickr.com

Трамп желает, чтобы в страну приезжали одаренные люди. Ранее президент подписал указ о задержании незаконных "покорителей" США. Однако в документ внесена пометка под натиском общественности: не разлучать детей с родителями.

Еще весной лидер предупредил: период диалога по программе защиты детей нелегалов от депортации завершился. Эта программа не позволяет выдворять из США граждан, что попали туда несовершеннолетними, не имея на это права. Положение защищает более 700 000 человек от возвращения на родину. По правилам всем этим людям предоставляется отсрочка: в течение двух лет они должны покинуть США, однако по истечении 24 месяцев срок можно продлить. Трамп многократно пытался убедить демократов изменить программу.

Напомним, стена на границе с Мексикой — предвыборное обещание Трампа. Стоит отметить, что "соседка" пообещала возвести свою версию барьера.

Читайте также:

Трамп разрешил своей жене Мелании "плевать" в мигрантов