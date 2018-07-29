CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи

Американский телеканал CNN рассказал о параде, прошедшем в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. По мнению СМИ, это мероприятие, а также Армейские международные игры напоминают миру о той военной мощи, которой обладает Москва.
По словам журналиста Фредерика Пляйтгена, рассказавшего о государственном празднике РФ, этот день значим не только для россиян, но и для наблюдателей с Запада.
Он выдвинул предположения, что учения и парад — это способ продемонстрировать мощь флота, а также завуалированный посыл партнерам, которые не должны забывать, с какой державой они имеют дело.
Особое внимание Пляйтген акцентировал на том, что за оружие участвовало в празднике, например, подводная лодка по прозвищу "убийца авианосцев". Корреспондент не преминул заметить, что делали ее для ликвидации в том числе и американских машин.
В заключение журналист отметил, что Москва, желая улучшить отношения с миром, не забывает модернизировать свою военную технику.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сегодня, 29 июля, в Петербурге прошел Главный военно-морской парад, его принял российский лидер Владимир Путин.
Кроме того, вчера в Московской области открылись IV Армейские международные игры накануне. И тогда же прошел первый заезд в "Танковом биатлоне".
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