Немцы задумались над сооружением собственного "ядерного зонтика"

ФРГ необходим свой атомный щит. Такое мнение высказал немецкий политолог Кристиан Хакке, он мотивировал его политикой американского лидера Дональда Трампа.
В тексте Welt am Sonntag эксперт заявляет, что впервые после 1949 года ФРГ лишилась ядерного покровительства Вашингтона. Хакке убежден: это следствие лозунга "Америка прежде всего". Для тех, кто живет, руководствуясь им, союзники превратились в лишний груз. Политолог считает, что глава Белого дома растоптал западные ценности, пренебрег интересами.
Кроме того, эксперт заклеймил дипломатию президента США, назвав ее "популистской", также автор текста усомнился, что Вашингтону можно доверять.
Подводя итог рассуждениям, Хакке заявил: ФРГ беззащитна, если произойдет что-то экстремальное. Также он посоветовал лидерам принимать уже сейчас те решения, которые обезопасят будущее страны.
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