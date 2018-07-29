СМИ: американский суд разрешил публиковать чертежи оружия для 3D-принтеров

Чертежи для создания оружия на 3D-принтере теперь можно найти в "американском интернете". Суд не удовлетворил иск правозащитников, что хотели заблокировать решение президентской администрации, дозволяющее публиковать подобные файлы, отмечает CNN.

Фото: 3dtoday.ru

Летом компании Defense Distributed получила благословение от американских властей выкладывать в сеть схемы, по которым можно будет создать оружие из пластмассы. Пять лет назад администрация бывшего лидера США такую просьбу не удовлетворила.

Через некоторое время, в 2015, основатель фирмы Коди Уилсон обратился в суд, т. к., по его мнению, было нарушено конституционное право гражданина. Через три года разбирательств помощники Трампа удовлетворили претензии фирмы. И она обещает к началу последнего летнего месяца выложить чертежи.

Это вызвало опасение правозащитных организаций, которые хотят ужесточения контроля за распространением оружия, и они обратились в суд Остина. Основным требованием было — отменить снятие запрета. Они мотивировали желание тем, что в стране станет небезопасно находиться. Власть же отмечает, что оружие из пластика не сможет нанести вреда.

Стоит отметить, что в интернет планируют выложить схемы пистолетов и винтовок. Попадет туда и схема AR-15, это оружие популярно среди тех, кто массово расстреливает американцев. План поможет любому создать эту полуавтоматическую винтовку.

Читайте также:

В США возле школы расстреляны пять человек