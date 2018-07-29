Анкара рассказала, что ждет Вашингтон при отказе от поставок F-35

Международный арбитражный суд — именно туда обратится Анкара, если Вашингтон лишит ее истребителей F-35. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отмечает издание Haberturk.

Спич президента — реакция на решение американского конгресса заморозить поставку машин, так как Турция решила купить у Москвы зенитную ракетную систему С-400. В оборонный бюджет сенаторами была введена поправка: глава минобороны составит сообщение, в котором оценит возможные изменения в поставках Анкаре истребителей. До этого момента ни один F-35 не отправится на турецкую землю.

Эрдоган подчеркнул: "Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдем в международный арбитраж".

Стоит отметить, что это не первая угроза Вашингтона, шантажирующего Анкару отменой поставок. "Правда.Ру" рассказывала, как в середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил: приобретение ЗРК С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Тогда же турецкая сторона предупредила, что не намерена говорить на языке санкций и ультиматумов.

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