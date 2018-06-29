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Источник Правда.Ру

Россия разрешила Алжиру наводить оружие по ГЛОНАССу

Мир

Российская Федерация предоставила Алжиру право пользования своей спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Напомним, что Глобальная навигационная спутниковая система — на сегодняшний день одна из двух функционирующих систем глобальной спутниковой навигации в мире. Если по существу, ГЛОНАСС — российская версия системы GPS.

Россия разрешила Алжиру наводить оружие по ГЛОНАССу. 388867.jpeg
Фото: mil.ru

Доступ, который Россия предоставила Алжиру, подразумевает под собой использование ГЛОНАСС в высокоточном вооружении. Отметим, что Алжир стал вторым государством в мире, которому Российская Федерация предоставила доступ к свой навигационной системе. До этого, в 2010 году, Россия предоставила доступ Индии.

Известно, что стороны подписали соглашение сроком на десять лет. Согласно документу, Россия в рамках военно-технического сотрудничества предоставит Алжиру необходимую аппаратуру для приема сигнала ГЛОНАСС. Данную аппаратуру военные силы Алжира могут установить на свою военную технику.

При это, что немаловажно, в документе черным по белому написано, что алжирская сторона обязуется не продавать полученное оборудование третьей стороне. Также в соглашении обговаривается, что военные Алжира не имеют право разбирать и изучать данную аппаратуру для разработки собственной реплики.

Система ГЛОНАСС была запущена в 1982 году.

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Россия не заблудится без GPS
Темы Алжир Россия договор ГЛОНАСС соглашение
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