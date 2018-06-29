СМИ: США заверили Германию, что санкций против трубопроводов из России не будет

Соединенные Штаты Америки пообещали Германии, что не введут санкций в отношении трубопроводов. Представитель немецкого министерства экономики Анника Айнхорн подчеркнула также, что это касается не только Германии, но и всех других европейских государств.

Фото: nord-stream2.com

Германия решила поверить гарантиям американского правительства о том, что оно не станет вводить никаких санкций относительно трубопровода. Правда, в словах представителей Соединенных Штатов Америки присутствовала загадочная и тревожная фраза "пока что", значение которой Анника Айнхорн объяснить не смогла.

Она лишь добавила, что переговоры с американскими коллегами состоялись сразу после принятых в прошлом году Соединенными Штатами санкций против Российской Федерации, Китайской Народной Демократической Республики и Ирана. Анника Айнхорн подчеркнула, что данные санкции затрагивают и европейские компании, работающие в сфере экономики.

Напомним, что 2 августа 2017 года глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР.

Судя по всему, Германия боится оказаться в списке этих стран, и именно поэтому требует от американского правительства каких-либо гарантий того, что оно не будет вводить санкций против нее.

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