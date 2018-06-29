Экс-главу ЦРУ напугало "подыгрывание" Трампа Путину

Вся европейская общественность опасается, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "подыгрывает" российскому лидеру Владимиру Путину. Таким мнением поделился экс-глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан.

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Как стало известно, на предстоящих переговорах Трампа и Путина государственные лидеры не коснутся американских выборов 2016 года, а именно вмешательства России в их итоги. Так, Соединенные Штаты Америки наступают сами себе на горло. По словам Джона Бреннана, и американская разведка, и правительство, и союзники США уверены в том, что российское вмешательство имело место быть на американских выборах в президенты.

Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в том, что тот не относится к данной ситуации серьезно, что боится ненароком разрушить дипломатические отношения Вашингтона с Москвой, нарушить его укрепляющуюся дружбу с Владимиром Путиным.

По мнению экс-директора ЦРУ, американское правительство должно вести себя абсолютно иным путем. Так, говорит Бреннан, необходимо объяснить Москве, что данные действия — неприемлемы, и что Соединенные Штаты Америки больше не потерпят подобного. Это, по мнению Бреннана, прямая угроза американской национальной безопасности. Но, отмечает Бреннан, похоже на то, что Трамп подобных ультиматумов ставить не собирается.

Европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, видят в Путине врага, а в России — агрессора, заявляет Бреннан. Поэтому от Трампа, как от президента, возглавляющего крупнейшую и сильнейшую страну альянса, Европа ждет жестких и конкретных решений по поводу "российской агрессии" и ее влияния на европейский континент.

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