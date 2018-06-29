Бундестаг потребовал присоединения России к Международному уголовному суду

Немецкий парламент выступил за расширение состава Международного уголовного суда в Гааге. Так, Бундестаг выразил мнение, что в него должна входить и Российская Федерация. Помимо этого, немецкие представители заявили, что не будет лишним принять в Международный уголовный суд и Китайскую Народную Республику с Соединенными Штатами Америки.

Фото: международный уголовный суд

Напомним, что Москва так и не утвердила международный договор 1998 года, благодаря которому был учрежден Международный уголовный суд. Стоит отметить, что Российская Федерация далеко не единственное государство, что находится в подобном положении — так, подписали, но не ратифицировали документ еще целых 15 государств.

Отметим, что ранее Международный уголовный суд принял решение, что присоединение Российской Федерацией полуострова Крым является ничем иным, кроме как аннексией и оккупацией чужой территории. Сразу после этого, в ноябре 2016 года, президент РФ Владимир Путин направил в Организацию Объединенных Наций письмо, в котором сообщил, что Россия не планирует входить в состав Международного уголовного суда.

Отметим, что Международный уголовный суд является единственным постоянным объединением подобного рода в мире. Организация занимается преследованием лиц, обвиняемых в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества.

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