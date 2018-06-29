В Москве оценили возможность столкновения с США в Сирии

Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации дал комментарий по поводу сложившейся ситуации на территории Сирийского государства. Так, в частности, Вершинин поделился своим мнением о том, существует ли вероятность военного столкновения и открытой конфронтации между силами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации на территории Сирии.

По словам Сергея Вершинина, возможность открытого военного конфликта между государствами исключена. Заместитель министра иностранных дел отметил, что Россия прилагает все усилия, чтобы этого не случилось. Вершинин подчеркнул, что главной целью действий Российской Федерации в Сирии является уничтожение местных террористов и консолидация сил других государств в этом же направлении.

Также заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил о том, что Москве и Вашингтону удалось добиться большего понимания по сирийскому вопросу, нежели ранее. Канал связи между российскими и американскими военными, по его словам, активен и полезен. Вершинин резюмировал, что США и РФ действуют слаженно, надежно и с оглядкой на действия друг друга, так что ни о каком конфликте на сегодняшний день речь идти не может.

Также Вершинин заявил, что странам, действующим сегодня против сирийских террористов, не будет лишней любая помощь от других государств.

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