Евросоюз решил продлить санкции в отношении Москвы на шесть месяцев. Об этом стало известно от источника в структурах Союза.
Чтобы согласиться на это, лидерам хватило краткой дискуссии о РФ, Украине и Минских договоренностях.
Совет федерации уже отреагировал на позицию Евросоюза: по словам сенатора Константина Косачева, в ЕС отсутствует единая позиция по данной теме, а решение больше связано с интересами Киева, чем Москвы. Украине дали право игнорировать договоренности в угоду геополитическим амбициям стран-членов ЕС, которые негативно относятся к РФ.
Стоит напомнить, что впервые санкции ввели после того, как Крым решил присоединиться к России. Несмотря на заявления РФ, что она не участвует в украинском конфликте и не выступает субъектом Минских договоренностей, ЕС и Вашингтон решились ввести меры. Россия ответила зеркально.
Однако из уст западных спикеров все чаще звучат слова о бессмысленности санкций, так как они больше вредят Западу. Например, от премьера Словакии Петера Пеллегрини было заявление о том, что компании теряют рынок, не имея возможности вести деловые отношения с Россией.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что заместитель министра экономики Лаура Кастелли (Италия) отметила, что итальянское правительство наложит вето на продление санкций.
Кроме того, "Правда.Ру" передавала слова сецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкере о том, что европейские страны должны пойти американским путем и ужесточить санкции против Москвы. По его мнению, Рим не имеет права отменять санкции, так как сделает себе хуже — усложнит отношение с Брюсселем и внутри Евросоюза.
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