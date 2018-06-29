Индия и США обсудят санкции против России

Представители Соединенных Штатов Америки и Индии на предстоящей рабочей встрече обсудят будущее антироссийский санкций. Так, на повестке дня — планы Индии по закупке у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". О планах на предстоящие переговоры стало известно от постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли.

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По ее словам, Соединенные Штаты Америки прекрасно осведомлены о длительных и взаимовыгодных отношениях России с Индией. Однако, подчеркнула Хейли, Вашингтон всегда реагирует на то, что считает проблемой или то, что грозит стать таковой. Постоянный представитель США в ООН добавила, что существует ряд мер, принятых миром против России. По словам Никки Хейли, с этим ничего нельзя поделать, это — факт, и с этим нужно смириться.

В частности, Хейли акцентировала внимание на запрет странам на торговлю оружием с Россией.

На вопрос, готовы ли Соединенные Штаты Америки сделать для Индии исключение в этом вопросе, Никки Хейли ответила следующим образом. Согласно ее словам, Вашингтоном будут рассмотрены и изучены все возможные варианты развития событий. На данный момент американское правительство не готово дать однозначный ответ на заявленный вопрос.

В данном случае США действуют чуть ли не постфактум. Ведь уже в начале лета представители Министерства обороны Индии заявили, что переговоры по поставкам российского оружия уже находятся на финальной стадии. Разумеется, Вашингтон выступает против этой сделки, намекая Индии, что закупка С-400 "Триумф" может серьезно ухудшить отношения США и Индии.

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