Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко

В самом сердце Киева вечером 29 мая был расстрелян бывший российский журналист Аркадий Бабченко. Киллер застрелил его в собственной квартире и человек, мечтавший и коленопреклоненной перед "Абрамсами" НАТО Москве умер по пути в больницу — в "Скорой".

"Убийство произошло в Днепровском районе Киева. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", — заявил спикер полиции Киева Ярослав Тракало.

"Первым о покушении на Бабченко сообщил в фейсбуке журналист Айдер Муждабаев. Позднее в полиции Киева, не называя имени, рассказали о гибели мужчины в результате стрельбы. Журналистка Ирина Ромалийская со ссылкой на Антона Геращенко, советника главы МВД Украины, сообщила, что Бабченко умер по дороге в больницу",- сообщает "Дождь".

Бабченко был убит несколькими выстрелами в спину на лестничной клетке — член коллегии МВД Геращенко. По данным источников в Киеве, "Бабченко был традиционно навеселе". ""Муждабаев у Ганапольского рассказывает подробности: в спину Бабченко стреляли, когда он заходил в квартиру, возвращаясь из магазина", — пишут СМИ, подтверждая версию (впрочем, слова самого убитого Бабченко) о том, что журналист ходил "за алкоголем".

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения",- звучит в последнем посте убитого Аркадия Бабченко в Facebook и Телеграме.

Глава пресс-службы полиции в Киеве Оксана Блищик подтвердила убийство Бабченко.

Начальник главка Нацполивии в Киеве: первая очевидная версия убийства журналиста Аркадия Бабченко — его профессиональная деятельность. Украинцы и российские оппозиционеры-либералы уже ожидаемо высказывают версии о "мести Москвы".

Некоторые известные авторы, кстати, радостно обсуждают — как убийство Бабченко повлияет на проведение Россией ЧМ-2018 и работу "нормадской четверки". Кстати, они забывают, как сами называли Бабченко "фриком", советовали ему "не рамсить с силовиками и добровольцами", а также "меньше бухать".

"В который раз повторим: Киев — последнее место, куда надо ехать людям, которые позиционируют себя как борца с режимом. Потому что их смерть будет для этих людей очень, очень желанной. По многим причинам сразу",- пишут в телеграм-канале "Русское будущее".

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови" — т. е. это был-таки кто-то, кого Бабченко ВПУСТИЛ в квартиру. Кто-то из знакомых по "добробатам" запросто мог спьяну взбелениться. Отмечали они "день второго рождения", например",- предполагают в Телеграм.

"У одного из наших авторов была вероятность встретиться на поле боя с этим кадром. Тогда он его вальнул бы без сожалений. А так. Гнусно, когда "свои же" кончают в тылу. Касается всех войн и всех сторон конфликтов",- сообщают в канале 338.

"Скрипали развалились, в Думу И Химатаку никто не верит (после того как мальчика показали, и общественность узнала что такое "БЕЛЫЕ КАСКИ")А ЧМ он же так близко, как бы поднасрать? И тут на сцену выходит Аркадий Бабченко с огнестрелом, жертва режима…",- добавляет он.

"Как бы плохо не было в России, но в Киев точно не стоит ехать, такой вывод. Не был поклонником творчества Бабченко, но это все равно ужасно как-то", — пишет известный оппозиционный спикер Федор Крашениников.

"Первое чувство — ощущение безопасности",- ошибочно писал убитый Бабченко, только приехав на Украину.

"По поводу убийства Бабченко — напомню, что после убийства Шеремета многие господа украинцы и либералы писали про казнь и месть Кремля, руку Москвы, и т. п. И не только про убийство Шеремета — про Вороненкова тоже",- логично сообщает канал "Доктор прописал".

"Однако, через неделю-месяц-год становилось известно, что привалили "свои" (след сотрудника СБУ) или криминал (муж-авторитет). Это не к тому, чтобы заткнуть миллион ртов, которые будут кричать "вот она, кровавая Рашка, кремлевские убийцы, атмосфера ненависти". Это к тому, чтобы включать голову. Если она, конечно, есть",- добавляет он.

"А Бабченко — царствие небесное. Каким бы он ни был, смерть человека — это всегда горе. Если он, конечно, не Гитлер",- констатируют авторы канала.

"Шеремет. Парасюк. Бузина. Вороненков. Бабченко. Савченко в тюрьме. Не ходите, дети, в Африку гулять",- добавляет участник Майдана-2014 Станислав Яковлев.

"Сейчас обвинят Россию в убийстве Бабченко, подвяжут все к Скрипалю, сбитому боингу и начнут ЧМ блокировать. Возможно еще потрявятся перед самым началом каким нить зарином",- отмечают медиатехнологи.

"Жду сообщений украинских СМИ о том, что на месте убийства найдено удостоверение ГРУ-ФСБ, которое убийца выронил впопыхах. Ну и жду комментарий Антона Геращенко о том, что приказ на ликвидацию Бабченко отдавал лично Путин", — продолжает тему Константин Долгов в своем телеграм-канале.

"За последние лет пять покойный написал и наговорил множество такого, за что дают пощёчины, вызывают на дуэль, отказывают от дома. Но всё-таки давайте вспомним, что он воевал обе чеченские кампании: первую по призыву, вторую добровольно, уволился из рядов в звании гвардии старшины. Суди ж его, Господи, не по грехам его, а по милосердию Твоему",- рассуждают в соцсетях.

"Первое что приходит — Бабченко убили под встречу нормандской четверки. Впрочем, игра давно уже идет на "ужесточение сценария",- отмечает "Незыгарь".

"Итогом будет либо "принуждение к сдаче" (например, миротворец Явлинский), либо передача инициативы силовикам, причем со стороны всех заинтересантов процесса",- пишет он.

"Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском Комсомольце", "Новой Газете", затем на какое-то время перешел на телевидение", — рассказывает Mash.

"В 2017 году Бабченко уехал из России, с августа постоянно проживал в Киеве",- пишет издание.

"В материале "Коммерсанта" об убийстве Аркадия Бабченко был такой абзац: "Собеседник "Ъ", близкий к Генпрокуратуре Украины, заявил, что, скорее всего, речь идет о "провокативных внешних действиях", так как покушение произошло в тот момент, когда в закрытом ресторане на берегу Днепра глава МВД Украины Арсен Аваков презентовал свою книгу "Зеленая тетрадь" и внимание силовиков было отвлечено на это событие". Но через некоторое время его удалили",- сообщает "Медуза".

""В Киеве вальнули известного блогера и русофоба Аркашу Бабченко. Сейчас вся демшиза зайдётся в визге, убеждая вас, что кровавый Кремлевский режим несколько лет терпел его высеры, и вот теперь, аккурат за две недели до Чемпионата мира по футболу и в преддверии важных переговоров по Украине, решил его заткнуть", — делятся своим мнением телеграм-эксперты.

Напомним, что убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко был известен своими заявлениями вроде "Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств", призывами уничтожить Россию силами "демократического Запада". Также убитый журналист Бабченко заявлял, что считает российский народ, условно говоря, быдлом и скотом, желал ему "вечного забвения", а также мечтал "въехать в Москву на "Абрамсе" (танк США), чтобы россияне.

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я. А благодарные россияне, забыв о Крыме, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарную тушенку. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против. Запомните этот твит", — ранее писал он.

"Давайте по-чесноку. Сейчас будет 100500 версий, что это Кремль и лично Путин. Но давайте не забывать Вороненкова, Бузину, Шеремета, в гибели которых обвиняли Кремль. В итоге оказалось - разборки. Я не исключаю, конечно, что какой-то оторванный москаль привалил Аркашу, но скорее всего это крутая провокация под этот ваш чемпионат или "четверочку" [диалог в формате "нормандская четверка"]. Ну и то, что Аркаша бухал и деньги вымогал откровенно в последнее время, не только "вот мой Яндекс-кошелек", это все наши знают",- сообщил источник в полиции Киева.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве",- сообщили на официальной сайте СК РФ

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России",- добавили следователи.