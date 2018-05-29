Times в печали: санкции США не влияют на Россию

Издание The Times констатирует, что на устойчивость российской экономики санкции США не оказывают особого эффекта.

Оно напоминает, что экономический рост России несколько замедлился в 2015 и 2016 годах после введения санкций в связи историей с Крымом и обвалом цен на нефть, но в настоящем моменте все стабильно: зарплаты повышаются, вырос объем розничных продаж.

Реальный сектор экономики на сегодняшний день не подкосили ужесточение американских санкций и падение курса рубля.

Анализируя состояние российской экономики за последние несколько лет, зарубежные эксперты приходят к выводу, что рецессия имела место вовсе не из-за санкций 2014 года.

Одной из причин произошедшего главный экономист инвестбанка Renaissance Capital Чарли Робертсон называет обвал нефтяных цен. Когда же те вновь начали расти, улучшилась и экономическая ситуация.

Издание The Times резюмирует, что сейчас Россия вполне "уверена в себе" и испуганной не выглядит вовсе: недавно принимала у себя лидеров крупных держав, провела масштабный Петербургский международный экономический форум, а уже в июне станет хозяйкой Чемпионата мира по футболу.

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