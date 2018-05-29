На Украине рассказали о "проблемах" России с Крымским мостом

Украинские власти в ближайшее время утвердят "план противодействия российской агрессии в Крыму".

По мнению аналитиков, Крымский мост послужит объектом для обеспечения российской военной группировки в Крыму всем необходимым.

Любой инцидент в Керченском проливе может привести к необратимым последствиям для моста, пояснил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, "если просто взглянуть на карту, то можно увидеть, что наличие этого моста немного облегчит жизнь, условно говоря, жителям самого Крыма, которые хотят посетить Краснодар, или жителям Краснодара или Ростова, которые захотят приехать в Крым".

Бабин добавил, что россияне знают, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу - а там ежедневно проходят десятки судов - может привести к необратимым последствиям для этого моста.

Поэтому в настоящее время российские пограничники "проверяют суда, которые идут из украинских портов. С нарушением всех норм морского права. Причем, в последние дни проверки делают на расстоянии 8-10 километров от побережья материковой Украины".

"Такими проверками они убивают двух зайцев. С одной стороны, проводят "антитеррористическую работу", а с другой, пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск, предоставить соответствующие фрахты собственным портам Азова и оказывать экономическое давление на материковую Украину, фактически уничтожая наш экспорт и влияя на наш бюджет", -подытожил украинский аналитик.

Напомним, строительство Крымского моста, связывающего Крым и Кубань, началось два года назад. Его длина - 19 километров, 11,5 из них - сухопутная часть, и еще 7,5 километра - морская. Мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автомобильная дорога насчитывает четыре полосы движения, максимальная скорость движения по ней составит 120 километров в час. Железная дорога состоит из двух путей. Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту - также 120 километров в час, грузовых - 80 километров в час.

Читайте по теме:

Украина в истерике: Крымский мост полностью готов

Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"

Космонавты на МКС поразились мощи и красоте Крымского моста