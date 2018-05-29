Опубликованы фото "учебной" встречи Трампа и Ким Чен Ына

Актеры Денис Алан, изображающий американского президента Трампа, и Говард, вжившийся в образ корейского лидера Кима, разыграли международные переговоры.

Фото: кадр из сюжета НТВ

Такой "перфоманс" артисты устроили в преддверии будущей встречи президентов в Сингапуре. Вокруг этого исторического события ходит множество слухов. Эксперты гадают, состоится ли американско-корейский саммит вообще. Ведь Трамп уже успел отказаться от первой назначенной встречи и был готов ввести санкции против КНДР. Однако быстро свернул эти планы. Подготовку в Сингапуре возобновили и туда уже отправились команды лидеров государств.

Но пока договоренности хрупкие, актеры Денис Алан и Говард решили не терять время и первыми провести переговоры. Пусть и номинальные. Они уже пообщались с журналистами и продемонстрировали, как по их мнению будет выглядеть первое рукопожатие лидеров государств. Оно скорее напоминает небольшое соревнование "кто быстрее накроет ладонь другого". Актеры также заявили о своем намерении выйти в народ. К копиям Трампа и Кима должен присоединиться двойник Владимира Путина.

Напомним, о планах Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу стало известно в начале марта. Саммит должен был стать первыми в истории личными переговорами действующего президента США и лидера Северной Кореи. Позднее президент Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре, объяснив свои действия "враждебным тоном" со стороны Пхеньяна в адрес США в последнее время. Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении лидеров Северной и Южной Кореи работать над "полной денуклеаризацией Корейского полуострова".

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