СМИ: Украина на пороге тотального дефолта

Украинские власти в ближайшее время столкнутся с дефолтом из-за низкого темпа реформ и огромной задолженности.

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Как пишет издание "Апостоф", проанализировавшее экономическую ситуацию в стране, причинами грозящих Украине макроэкономического и валютного кризисов является низкий (2%-ный) экономический рост, неудовлетворительный темп проведения реформ и непомерные долги.

Спровоцировать дефолт может именно внешняя задолженность, по которой на 2019 год приходятся наиболее крупные выплаты.

При этом, скорее всего, Киев отвергает любые разговоры о дефолте, хотя признает необходимость ускорения структурных реформ.

По мнению специалистов, дефолт может спровоцировать политический кризис накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Одним из наиболее серьезных последствий кризиса стал бы обвал национальной валюты, сопровождающийся инфляцией, падением экономики, сокращением рабочих мест и оттоком креативного класса за рубеж, подытоживает издание.

Ранее бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что Украина должна за четыре года выплатить 30 миллиардов долларов внешних долгов. Три миллиарда из них Киев должен России. Кстати сказать, заблаговременный уход Яценюка с должности премьер-министра теперь выглядит, как побег крысы с тонущего корабля.

По мнению оппозиции, такая формулировка закона означает признание дефолта. "Это односторонний отказ выполнять обязательства по внешним займам", - заявил депутат Рады Александр Долженков. После такого шага Украина наверняка не сможет рассчитывать на финансовую помощь западных покровителей.

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