Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии

Министерство обороны рассказало о гибели четырех российских военнослужащих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По информации агенства новостей "Русская весна", двое российских военных погибли во время боя. Еще пятеро были ранены и доставлены в больницу, двоим из них выжить не удалось.

Заплачена была дорогая цена, при этом террористы получили мощный отпор и потеряли 43 бойца.

По основной версии, огонь по артиллерийской батарее сирийских правительственных сил, командование которой осуществляли российские военные советники, открыли члены ИГИЛ (террористической организации, запрещенной на территории РФ). Теперь к ним присоединились и боевики, вывезенные из Дамаска, из лагеря палестинских беженцев Ярмук.

Еще одно подозрение падает на подразделения "умеренной" оппозиции из, как они себя называют, Сирийской свободной армии.

По неофициальной версии, под командованием коалиционных сил эта группа боевиков могла быть переброшена "как бы" на помощь курдским формированиям из лагеря "Эт-Танф" на границе с Иорданией, который создали американцы. Если следовать этой логике, в ответе за нападение на российских военных могут быть бойцы отрядов, подготовленных Западом.

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